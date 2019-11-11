"Я не повторю ошибок": Ортис высказался о реванше с Уайлдером

Новости спорта:Луис Ортис рассказал о своей подготовке к реваншу с Деонтеем Уайлдером.

Супертяжеловес Луис Ортис проиграл нокаутом чемпиону мира по версии WBC Деонтею Уайлдеру. Накануне реванша Ортис заявил, что в этот раз ему хватит сил завершить поединок и своих ошибок он допустит.

"Мы поработали над ошибками, допущенными в первом бою с Уайлдером. И я не собираюсь их повторять в реванше. Моя команда понимает, что будет для меня лучше. Перед нашим первым боем у меня в лагере много чего произошло, и даже за несколько часов до поединка.

Я не буду оправдываться, но на этот раз история точно не повторится. Я работаю с хорошими специалистами по физподготовке. Я подойду к поединку в хорошей форме и я не устану во время боя. Это точно.

Я понял свои ошибки в первом бою. Я поработал над ними и не собираюсь их повторять. Я в ожидании 23 ноября, чтобы стать чемпионом мира и воплотить в жизнь свою мечту. Я хочу показать всему миру, что я самый лучший. Я буду вести бой совершенно по-другому", - цитирует Луиса Ортиса boxingnews24.com.

Отметим, что реванш Уайлдер - Ортис запланирован на 23 ноября.