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Менеджер Усика: Бой с Чисорой - отличный вариант

Менеджер Усика: Бой с Чисорой - отличный вариант
17:04 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Эгис Климас не против боя Усик - Чисора

Украинец Александр Усик нацелен на поединок с победителем предстоящего противостояния Энди Руис - Энтони Джошуа, однако после своего боя 7-го декабря вряд ли кто-то из этих боксеров согласится снова выйти в ринг в ближайшие месяцы.

Усик же, чтобы не ждать еще длительное время, готов в феврале встретиться с Дереком Чисорой.

«Мы не знаем, что случится в поединке Руис - Джошуа, но для Усика есть смысл провести свой бой, чтобы не ждать еще полгода. И Чисора - хороший вариант».

«В этом есть смысл», - считает менеджер Усика Эгис Климас.

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Усик дебютировал в супертяжелом весе с победы, а Чисора считается хорошим вариантом, чтобы еще раз проверить себя в новом дивизионе.

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Дерек Чисора, Новости бокса, Эгис Климас, Александр Усик.
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