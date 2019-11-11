Менеджер Усика: Бой с Чисорой - отличный вариант

Новости спорта:Эгис Климас не против боя Усик - Чисора

Украинец Александр Усик нацелен на поединок с победителем предстоящего противостояния Энди Руис - Энтони Джошуа, однако после своего боя 7-го декабря вряд ли кто-то из этих боксеров согласится снова выйти в ринг в ближайшие месяцы.

Усик же, чтобы не ждать еще длительное время, готов в феврале встретиться с Дереком Чисорой.

«Мы не знаем, что случится в поединке Руис - Джошуа, но для Усика есть смысл провести свой бой, чтобы не ждать еще полгода. И Чисора - хороший вариант».

«В этом есть смысл», - считает менеджер Усика Эгис Климас.

Усик дебютировал в супертяжелом весе с победы, а Чисора считается хорошим вариантом, чтобы еще раз проверить себя в новом дивизионе.