Хэй дал свой прогноз на реванш Джошуа - Руис

Новости спорта:Дэвид Хэй опасается, что после поединка, в котором Джошуа четырежды оказывался на настиле ринге, он будет очень плохо переносить удары в челюсть

Бывший чемпион мира в первом тяжелом и супертяжелом дивизионах Дэвид Хэй опасается, что после поединка, в котором Джошуа четырежды оказывался на настиле ринге, он будет очень плохо переносить удары в челюсть.

"Боксеры говорят о воспоминаниях. Пока Руис не зацепит челюсть Джошуа, мы не узнаем, как на Энтони повлияло поражение. Возможно, его охватят чувства, которые он испытывал в первом бою. Первый мощный удар может подкосить колени Джошуа. Тогда весь хайп и упорные тренировки окажутся напрасными.

Если Джошуа дважды проиграет парню, которого мало кто считает одним из лучших в дивизионе, ему придется пройти через ряд сложных боев, чтобы стать лишь претендентом на титул.

Джошуа необходимо побеждать. Руис доказал, что нельзя судить человека по внешнему виду. Однако иногда боксер получает крупный чек и теряет инстинкт хищника. Возможно, Руис слишком расслабился", - сказал Дэвид Хэй.