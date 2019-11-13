Уайлдер рассказал о подготовке к реваншу с Ортисом

Новости спорта:Деонтей Уайлдер поделился ожиданиями от реванша против кубинца Луиса Ортиса.

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер поделился ожиданиями от реванша против кубинца Луиса Ортиса.

"Лично я вижу в этом поединке только один исход. Какой? Деонтей Уайлдер с легкостю нокаутирует Луиса Ортиса. Мы оба это понимаем. Ортис показал весь свой потенциал еще в первом бою. Он привык, что обычно соперники падали от подобных ударов, но я оппонент другого калибра.

Я выхожу в ринг ради того, чтобы в хэвивейте остался один чемпион, одно лицо, один бренд. А для этого нужна унификация. Никто не помешает мне прийти к этой цели", - цитирует Уайлдера Boxing News 24.

Напомним, что бой Уайлдера c Ортисом состоится 23-го ноября на арене MGM Grand в Лас-Вегасе. Их первый поединок в марте прошлого года завершился победой Деонтея в десятом раунде.

Примечательно, что в случае победы над кубинцем, Уайлдер проведет реванш с Тайсоном Фьюри, который запланирован на 22 февраля в Лас-Вегасе (США).