Сауль Альварес назвал условие проведения боя против Головкина

Новости спорта:Мексиканец Сауль Альварес прокомментировал возможность проведения третьего боя против Геннадия Головкина.

Мексиканский боксер Сауль Альварес заявил, что согласился бы провести третий бой с Геннадием Головкиным только в том случае, если ему предложат достаточно денег.

"Я боксировал с ним 24 раунда и в итоге победил. Он перестал быть вызовом для меня. Большие деньги - это главная причина провести третий поединок. Только крупная сумма может меня заставить боксировать с Головкиным еще раз.

Если они смогут предложить мне хорошее предложение с точки зрения бизнеса, тогда посмотрим", - приводит слова Альвареса Boxing Scene.

Напомним, что соперники провели уже два боя между собой. Один завершился вничью, а второй - победой Альвареса.

Ранее известный британский промоутер Эдди Хирн заявил о готовности организовать бой Альвареса с Головкиным в мае следующего года.