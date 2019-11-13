Сауль Альварес назвал условие проведения боя против Головкина

Мексиканский боксер Сауль Альварес заявил, что согласился бы провести третий бой с Геннадием Головкиным только в том случае, если ему предложат достаточно денег.
"Я боксировал с ним 24 раунда и в итоге победил. Он перестал быть вызовом для меня. Большие деньги - это главная причина провести третий поединок. Только крупная сумма может меня заставить боксировать с Головкиным еще раз.
Если они смогут предложить мне хорошее предложение с точки зрения бизнеса, тогда посмотрим", - приводит слова Альвареса Boxing Scene.
Напомним, что соперники провели уже два боя между собой. Один завершился вничью, а второй - победой Альвареса.
Ранее известный британский промоутер Эдди Хирн заявил о готовности организовать бой Альвареса с Головкиным в мае следующего года.