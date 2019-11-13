Деонтей Уайлдер: Моя цель - войти в историю мирового бокса

Новости спорта:Американский боксер Деонтей Уайлдер рассказал о своих целях и мотивации.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер в интервью Boxing News 24 признался, что хочет стать самым популярным боксером в мире.

"Когда я был на начале своей карьеры, ни я, ни окружающие и подумать не могли, что я проведу 10 защит своего титула и 40 раз выиграю нокаутом.

Данный момент - самый рассвет моих сил. Хочу вписать свое имя в историю мирового бокса и быть еще популярнее, чем сейчас.

Буду делать все, чтобы выделяться на фоне остальных своими действиями, а не только цифрами. Действия скажут обо мне больше, чем слова", - сказал Уайлдер.

Напомним, что свой следующий бой Уайлдер проведет c Ортисом. Онсостоится 23-го ноября на арене MGM Grand в Лас-Вегасе.