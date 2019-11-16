Фьюри может стать злодеем в голливудском фильме

Новости спорта:Тайсон Фьюри намекнул на начало карьеры киноактера.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри заявил, что в скором времени зрители смогут увидеть его на большом экране.

"За последние несколько месяцев мне удалось сделать много вещей: записать песню с Робби Уильямсом и выпустить автобиографию. Теперь Сильвестр Сталлоне предложил мне сняться в фильме.

Но это не очередная часть культового Рокки. Я думаю, что это будет фильм в жанре экшн. Им нужен парень, который сыграет злодея. Вероятно, в концовке фильма Сталлоне его побьет", - приводит слова Фьюри talkSPORT.

Напомним, недавно Тайсон Фьюри подтвердил, что его следующий бой пройдет в феврале 2020 года против Деонтея Уайлдера. "Цыганский король" ужестал обязательным претендентом на чемпионский титул Уайлдера.