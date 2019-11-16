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Трагически погибла чемпионка Украины по боксу

Трагически погибла чемпионка Украины по боксу
15:36 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Facebook

Новости спорта:Амина Булах не услышала приближение поезда, который двигался из Киева в сторону Фастова.

Под Киевом из-за несчастного случая погибла чемпионка Украины, член женской молодежной сборной по боксу Амина Булах.

По сообщениям полиции киевской области, 18-летняя спортсменка скончалась в селе Тарасовка Киево-Святошинского района на переезде. Она поздним вечером вышла из аптеки и пошла через железнодорожные пути, будучи в наушниках. Булах не услышала приближение поезда и попала под него.

Отметим, что Амина - уроженка Кропивницкого. В сентябре 2019 года она завоевала бронзовую медаль молодежного чемпионата Европы.

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Бокс, Новости бокса, Амина Булах.
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