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Экс-чемпион мира в полусреднем весе проведет бой в крузервейте

Экс-чемпион мира в полусреднем весе проведет бой в крузервейте
18:52 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Маркос Майдана объявил о возобновлении карьеры.

Аргентинец встретится с 47-летним экс-чемпионом мира по кикбоксингу Хорхе Кали, сообщает BoxingScene. Интересно, что Майдана, который завоёвывал титулы в первом полусреднем (до 63,5 кг), а также в полусреднем весе (до 66,7 кг), теперь проведёт бой в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг).

Это не первая попытка Майданы вернуться за последний год. Не так давно он планировал возобновить выступления в более привычном дивизионе и активно занялся похудением, но вскоре объявил об отказе от таких намерений.

Майдана последний поединок провёл в сентябре 2014 года и решением судей уступил чемпиону мира Флойду Мейвезеру.

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Бокс, Новости бокса, Маркос Майдана.
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