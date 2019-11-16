Легенда бокса хочет увидеть третий бой Головкина и Альвареса

Новости спорта:Хуан Мануэль Маркес

Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях Хуан Мануэль Маркес поделился мыслями о карьере соотечественника, также чемпионе мира в четырёх дивизионах Сауле Альваресе. По словам Маркеса, Канело необходимо провести третий бой с чемпионом мира по версии IBF Геннадием Головкиным.

"Ему снова нужно встретиться с Головкиным. Думаю, Сауль победит. Люди хотят видеть этот поединок. В бою с Деревянченко Геннадий выглядел совершенно иначе. Он поменял тренера и кажется, что он выглядел не очень хорошо", — приводит слова Маркеса BoxingScene.

Сауль Альварес и Геннадий Головкин в прошлом провели два поединка. Первый завершился ничьей, хотя многие эксперты полагают, что тогда победил боксёр из Казахстана. Во втором бою победа досталась Альваресу.