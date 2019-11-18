Уайлдер: Я готовлюсь к двум секундам, а мои соперники - к полному бою

Новости спорта:Скромности американскому боксеру Деонтею Уайлдеру уж точно не занимать.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер заявил, что ему достаточно подготовиться на две секунды против своих соперников.

"Когда я бьюсь с оппонентами, им нужно показывать идеальный бокс, ведь я владею мощью. Противникам необходимо заниматься должным образом.

Когда боксеры сражаются со мной, то им нужно готовиться на все 12 раундов. Мне же хватит быть готовым на две секунды. Я во второй раз буду биться с Ортисом, который уже показывал все на ринге. Я говорю про то, что он вряд ли может что-то улучшить.

Подобное у меня было со Стиверном, я знал его. В первом бою мы прошли всю дистанцию, а вот если говорить обо мне, то я смогу стать лучше", - приводит слова американца ВoxingNews24.