Круче Тайсона: Виталий Кличко обошел Железного Майка в рейтинге нокаутеров

Новости спорта:Виталий Кличко разделил второе место с американцем Рокки Марчиано в списке самых великих нокаутеров супертяжелого дивизиона.

"Вечный" чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC, мэр Киева Виталий Кличко разделил второе место с Рокки Марчиано в списке самых великих нокаутеров супертяжелого дивизиона.

Возглавил ТОП-5 действующий чемпион мира американец Деонтей Уайлдер. Действующий обладатель пояса WBC досрочно выиграл 40 боев и 42-х проведенных в профи, то есть 95% своих поединков.

Следом за Бронзовым бомбардировщиком расположились абсолютный чемпион мира 50-х, легендарный Рокки Марчиано – 43 нокаута в 49 поединках – 87%, и Виталий Кличко с таким же процентом досрочных побед – 41 нокаут в 47 схватках.