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Круче Тайсона: Виталий Кличко обошел Железного Майка в рейтинге нокаутеров

Круче Тайсона: Виталий Кличко обошел Железного Майка в рейтинге нокаутеров
13:22 Сегодня Телеграф klitschko-brothers.com

Новости спорта:Виталий Кличко разделил второе место с американцем Рокки Марчиано в списке самых великих нокаутеров супертяжелого дивизиона.

"Вечный" чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC, мэр Киева Виталий Кличко разделил второе место с Рокки Марчиано в списке самых великих нокаутеров супертяжелого дивизиона.

Возглавил ТОП-5 действующий чемпион мира американец Деонтей Уайлдер. Действующий обладатель пояса WBC досрочно выиграл 40 боев и 42-х проведенных в профи, то есть 95% своих поединков.

 
 
 
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Knockout Artist May my Life continue to be filled with Blessings. #BombZquad #tilthisday #NumbersDontLie

Публикация от Deontay Wilder (@bronzebomber)

Следом за Бронзовым бомбардировщиком расположились абсолютный чемпион мира 50-х, легендарный Рокки Марчиано – 43 нокаута в 49 поединках – 87%, и Виталий Кличко с таким же процентом досрочных побед – 41 нокаут в 47 схватках.

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Виталий Кличко, Бокс, Деонтей Уайлдер, Новости бокса, Рокки Марчиано.
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