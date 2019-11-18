Чисора получит приличный гонорар, если выйдет в ринг против Усика

Новости спорта:Бой может пройти в феврале 2019 года.

Украинский боксер в супертяжелом весе Александр Усик в феврале 2020 года может выйти в ринг против экс-чемпиона мира Дерека Чисоры.

Согласно источникам, 35-летнему британскому боксеру Дереку Чисоре предложили 1 млн фунтов стерлингов (1,3 млн долларов) за бой против Александра Усика.

Если стороны придут к соглашению, бой может состояться в феврале 2020 года в Великобритании.

Параллельно у Дерека Чисоры есть возможность провести бой с экс-чемпионом мира Джозефом Паркером. По прогнозам издания, решение о выборе соперника боксер примет до конца ноября.