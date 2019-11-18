Украинский боксер хочет боя с Канело

Новости спорта:Деревянченко хочет побоксировать с Саулем Альваресом.

Украинский боксер Сергей Деревянченко недавно уступил Геннадию Головкину, однако уже в 2020 году не исключает встречу с Саулем Альваресом.

«В декабре будет боксировать Джермалл Чарло, и я поеду на этот бой, буду обсуждать планы с промоутерами. Возможно, в 2020 году договорятся о бое с Альваресом.

Если получится, то это будет сентябрь. Если будет понимание, что мы можем встретиться, то я проведу поединок какой-нибудь в мае, чтобы ждать боя с Альваресом».

«Если этого не произойдет, то буду с Чарло вести переговоры. Джермалл - хороший вариант», - сказал Деревянченко в интервью VideoBoxing.