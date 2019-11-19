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Промоутер: Уайлдеру нужно посмотреть записи боев Ломаченко

Промоутер: Уайлдеру нужно посмотреть записи боев Ломаченко
08:55 Сегодня Телеграф Хспорт Фото: Twitter

Новости спорта:Барри Макгуиган считает, что у американца большие проблемы с защитой.

Бывший чемпион мира, а ныне промоутер Барри Макгуиган заявил, что чемпиону WBC в супертяжелом весе Деонтею Уайлдеру (41-0-1, 40 КО) перед реваншем с Луисом Ортисом (31-1, 26 КО) стоит подтянуть работу в защиту. Лучшим уроком для него послужат бои Василия Ломаченко (14-1, 10 КО):

«Тогда в Бруклине Ортис доставил Уайлдеру уйму неприятностей, перед тем как Деонтею удалось выбраться из переделки. Уайлдер сохраняет свою невероятную мощь, но защита его при этом не улучшается. В него по-прежнему можно попасть и у него все еще не лучший из подбородков. Кроме того, Уайлдер вовсю телеграфирует о своих больших ударах, так что лучшие бойцы прекрасно их видят. Он поднимает локти каждый раз, когда собирается разгонять большой удар. А еще он не знает, как обрезать сопернику пути для отступления, потому и намучился с Тайсоном Фьюри. Ему нужно посмотреть записи боев Василия Ломаченко, потому что никто не делает ринг для соперника меньше, чем он.

С точки зрения февральского реванша с Фьюри, идеальным для Уайлдера было бы побыстрее нокаутировать Ортиса, тем самым усилив градус ожидания болельщиков. Думаю, в конце концов Уайлдер его таки достанет, но не удивлюсь, если он, как и в прошлый раз, при этом получит удар и окажется потрясен».

Бой Уайлдер – Ортис состоится 23 ноября в Лас-Вегасе. После этого поединка американец должен провести второй бой против Тайсона Фьюри (29-0-1, 20 КО).

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Бокс, Деонтей Уайлдер, Василий Ломаченко, Барри Макгиган.
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