Скачать
Вторник, 19.11.2019
Обидчик Гвоздика объявил "охоту" за поясами
Обидчик Гвоздика объявил "охоту" за поясами
Лучшие футболисты-дриблеры мира (Фото)
Лучшие футболисты-дриблеры мира (Фото)
Боец ММА уложил ветерана UFC в глубокий нокаут ударом "раскат грома" (Видео)
Боец ММА уложил ветерана UFC в глубокий нокаут ударом "раскат грома" (Видео)
Свитолина: В следующем году попытаюсь стать первой ракеткой мира
Свитолина: В следующем году попытаюсь стать первой ракеткой мира

Миочич согласился провести бой с Фьюри по правилам бокса

Миочич согласился провести бой с Фьюри по правилам бокса
10:05 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Стипе Миочич поделился мнением о возможном поединке с экс-чемпионом мира по боксу Тайсоном Фьюри.

Чемпион UFC в тяжёлом весе Стипе Миочич поделился мнением о возможном поединке с экс-чемпионом мира по боксу Тайсоном Фьюри. Британец не так давно заявил о желании перейти в смешанные единоборства.

"Не знаю, насколько Фьюри готов провести со мной бой в клетке. Я готов провести поединок по правилам бокса. Согласен на такой вариант. Мне нравится бокс. На ринге Фьюри является отличным бойцом, но и у меня есть отличные навыки в стойке", — приводит слова Миочича ESPN.

Ожидается, что следующий поединок Тайсон Фьюри проведёт в феврале 2020 года. Он встретится с чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером.

Стипе Миочич вернул себе титул чемпиона в тяжёлом весе, нокаутировав Дэниэла Кормье на турнире UFC 241 в августе 2019 года.

 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Тайсон Фьюри, Бокс, UFC, Новости бокса, Стипе Миочич.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Коноплянка признался, что он бы спросил у Зеленского
02 Яремчук назвал причины успеха сборной Украины
03 Известный тяжеловес хочет боя с Усиком
04 Неймар перейдет в Барселону следующим летом
05 Реал до конца года потерял лидера полузащиты
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь