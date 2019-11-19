Усик объяснил частую смену тренеров

Новости спорта:Украинский боксер рассказал, почему в его команде часто меняются тренеры.

Украинский супертяжеловес Александр Усик (17-0, 13 КО) рассказал о работе с разными тренерами и объяснил, почему ему часто приходиться менять людей в команде.

«Собрать профессиональную команду, которая будет с тобой на протяжении долгого времени – очень сложно. Я нашел тренера, нормального боксерского тренера лишь после того, как стал абсолютным чемпионом мира. Не беру в расчет тех людей, которые были со мной со старта карьеры, как Анатолий Ломаченко или Сергей Лапин», — рассказал Усик в интервью Youtube-каналу USYK17.

«С Юрием Ткаченко мы начали работать при подготовке к бою с Беллью. Хотя мы работали с ним в любителях. Но сколько нужно было времени, чтобы я нашел его, и мы начали с ним работать? Всему свое время».

«Почему изменения в команде частые? Потому что закрытое пространство и быт показывает и открывает человека. Показывает его качества. Я сложный человек, со мной сложно работать. Сергей Лапин, например, меня очень хорошо понимает. Когда мне действительно понадобились те люди, которые должны находиться со мной – Боженька привел мне их».

В октябре Усик успешно дебютировал в супертяжелом весе, победив Чазза Уизерспуна (38-4, 29 КО) в результате технического нокаута в седьмом раунде.

Следующий бой украинец может провести против победителя реванша между Энтони Джошуа (22-1, 21 КО) и Энди Руисом (33-1, 22 КО). Среди претендентов на поединок с Усиком также числится и Дерек Чисора (32-9, 23 KO).