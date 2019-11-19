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Не Ломаченко: промоутер украинца назвал самое большое имя в современном боксе

Не Ломаченко: промоутер украинца назвал самое большое имя в современном боксе
19:44 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Промоутер похвалил многократного чемпиона мира.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум высказал свое мнение о чемпионе мира в четырех весовых категориях Сауле Альваресе. Звездный мексиканец находится на контракте у Golden Boy Оскара Де Ла Хойи, однако заслуженно получает похвальные слова и от других промоутеров.

"Нет сомнений, что Cауль Альварес – самое большое имя в современном боксе. Он никогда не уходил от сложных поединков. Сейчас ему абсолютно не нужно боксировать с обязательными претендентами, ведь он может и без того дарить любителям бокса лучшие бои.

Самая красивая автогонщица мира (Фото)

Это мое мнение. Де Ла Хойя может думать, что я хвалю его подопечного из-за желания подписать Альвареса. Но как он считает, что я должен делать? Говорить, что Канело – дерьмо и он не умеет боксировать? Я считаю, что Альварес – великолепный боец, оказывающий положительное влияние на бокс", - приводит слова Арума BoxingNews24.

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Ломаченко, Сауль Альварес, Боб Арум, Новости бокса, Василий Ломаченко.
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