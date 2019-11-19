Тайсон Фьюри отправил на бой Уайлдер- Ортис своего тренера

Новости спорта:"Цыганский король" решил не присутствовать лично поединке своего будущего соперника.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом Деонтей Уайлдер уже в эти выходные проведет очередную титульную защиту против кубинца Луиса Ортиса. В случае победы в этом поединке действующий чемпион встретится с Тайсоном Фьюри в феврале 2020 года.

Несмотря на большой личный интерес и ажиотаж среди общественности вокруг реванша Уайлдер - Ортис, Фьюри решил не приезжать в Лас-Вегас на этот поединок, чтобы насладиться отдыхом. Об этом сообщил тренер "Цыганского короля" Бэн Дэвисон в интервью Metro.

"Нет, Фьюри не посетит этот бой. Он будет наслаждаться заслуженным отдыхом. На бое Уайлдера и Ортиса буду присутствовать я. Возможно, увижу что-то, чего не смог разглядеть во время многочасовых просмотров поединков Уайлдера. Если мне это удастся, значит оно того стоило.

В этой игре даже 1% может сделать разницу. Лимит ошибок насколько маленький, что я должен там присутствовать. Я бы мог прилететь непосредственно перед боем, но я также хочу посетить открытые тренировки. Возможно, там я смогу взять что-то на вооружение", - сказал Бен Дэвисон.

Напомним, что бой Уайлдера c Ортисом состоится 23-го ноября на арене MGM Grand в Лас-Вегасе.