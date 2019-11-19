Скачать
Вторник, 19.11.2019
Он вернулся: Кармело Энтони определился с клубом
Он вернулся: Кармело Энтони определился с клубом
Самая красивая автогонщица мира (Фото)
Самая красивая автогонщица мира (Фото)
Боец ММА уложил ветерана UFC в глубокий нокаут ударом "раскат грома" (Видео)
Боец ММА уложил ветерана UFC в глубокий нокаут ударом "раскат грома" (Видео)
Россию могут не допустить на Евро-2020
Россию могут не допустить на Евро-2020

Тайсон Фьюри отправил на бой Уайлдер- Ортис своего тренера

Тайсон Фьюри отправил на бой Уайлдер- Ортис своего тренера
20:31 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:"Цыганский король" решил не присутствовать лично поединке своего будущего соперника.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом Деонтей Уайлдер уже в эти выходные проведет очередную титульную защиту против кубинца Луиса Ортиса. В случае победы в этом поединке действующий чемпион встретится с Тайсоном Фьюри в феврале 2020 года.

Несмотря на большой личный интерес и ажиотаж среди общественности вокруг реванша Уайлдер - Ортис, Фьюри решил не приезжать в Лас-Вегас на этот поединок, чтобы насладиться отдыхом. Об этом сообщил тренер "Цыганского короля" Бэн Дэвисон в интервью Metro.

"Нет, Фьюри не посетит этот бой. Он будет наслаждаться заслуженным отдыхом. На бое Уайлдера и Ортиса буду присутствовать я. Возможно, увижу что-то, чего не смог разглядеть во время многочасовых просмотров поединков Уайлдера. Если мне это удастся, значит оно того стоило.

В этой игре даже 1% может сделать разницу. Лимит ошибок насколько маленький, что я должен там присутствовать. Я бы мог прилететь непосредственно перед боем, но я также хочу посетить открытые тренировки. Возможно, там я смогу взять что-то на вооружение", - сказал Бен Дэвисон.

Самая красивая автогонщица мира (Фото)

Напомним, что бой Уайлдера c Ортисом состоится 23-го ноября на арене MGM Grand в Лас-Вегасе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Тайсон Фьюри, Бокс, Деонтей Уайлдер, Бокс новости.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Коноплянка признался, что он бы спросил у Зеленского
02 Тадич назвал главные козыри сборной Украины
03 Известный тяжеловес хочет боя с Усиком
04 Яремчук назвал причины успеха сборной Украины
05 "Я приняла решение": Ронда Роузи шокировала своих фанатов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь