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Усик назвал чемпиона мира Руиса "взрывным пузырьком"

Усик назвал чемпиона мира Руиса "взрывным пузырьком"
07:31 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Александр Усик поделился мыслями о чемпионе мира Энди Руисе.

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик рассказал, что не видит особой разницы между выступлениями в крузервейте и супертяжёлой весовой категории. Также украинец поделился мыслями о чемпионе мира Энди Руисе.

"Кто его знает, насколько супертяжеловесы медленнее. Да, есть тяжики, которые быстрее некоторых бойцов первого тяжёлого веса. Сейчас всё как-то изменилось. У ребят есть и скорость, и вообще. Так, смотришь, вроде пузырёк, а такой пластичный и взрывной. Да, я сейчас говорю о Руисе. Такие кругленькие пузырьки всегда были непредсказуемыми", — сказал Усик в интервью, размещённом на YouTube-канале Usyk17.

Напомним, в минувшем месяце украинец дебютировал в супертяжёлом весе и досрочно победил Чазза Уизерспуна.

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Бокс, Новости бокса, Александр Усик, Энди Руис.
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