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Усик - Чисора: менеджер британца высказался о возможном бое

Усик - Чисора: менеджер британца высказался о возможном бое
09:16 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Дэвид Хэй отметил, что поединок с украинцем для Чисоры будет интереснее встречи с Паркером.

Менеджер британского боксера Дерека Чисоры Дэвид Хэй заявил о желании организовать для своего клиента бой с украинским супертяжеловесом Александром Усиком.

"Этот бой и правда может состояться, чему я несказанно рад. Но для меня Усик - явный фаворит. Это тот соперник, которого я хочу, и которого хочет Дерек.

Бой против Джозефа Паркера? Думаю, что Дерек победил бы его. Но Паркер сам отказался от боя. Я считаю, что намного более значимый поединок - встреча с обязательным претендентом Александром Усиком. Он - абсолютный чемпион и идет без поражений", - приводит слова Хэя Sky Sports.

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Дэвид Хэй, Дерек Чисора, Бокс, Новости бокса, Александр Усик.
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