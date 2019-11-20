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Мейвезер может создать свой бренд в ММА, но бокс останется на первом месте

Мейвезер может создать свой бренд в ММА, но бокс останется на первом месте
09:30 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Флойд Мейвезер хочет попробовать себя в организации боев ММА.

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер заявил, что в будущем он может создать бизнес и в сфере смешанных единоборств.

"Мы придали смешанным единоборствам импульс. В итоге я построю свой бренд в ММА, но на сегодняшний день я погружён в бокс, а бокс для меня всегда будет на первом месте. Моя карьера прошла прекрасно, и я доволен тем, как всё сложилось", — приводит слова Мейвезера BoxingScene.

В 2017 году Мейвезер провёл поединок с экс-чемпионом UFC Конором Макгрегором, но та встреча прошла по правилам бокса. Также Флойд несколько раз заявлял о желании провести бой с Хабибом Нурмагомедовым. На данный момент у американца есть промоутерская компания в сфере бокса. Наиболее ценным её активом считается чемпион мира во втором полулёгком весе Джервонта Дэвис.

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Бокс, Флойд Мейвезер, MMA, Новости бокса, Новости ММА.
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