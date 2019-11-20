Усик сравнил хевивейт и крузервейт

Новости спорта:Александр Усик пока не успел увидеть разницу между крузервейтом и хевивейтом.

32-летний украинский боксер Александр Усик поделился мнением о победе над американцем Чаззом Уизерспуном в дебютном поединке в супертяжелом весе.

"Не было разницы, с кем дебютировать — с Уизерспуном или Спонгом. Спонг, который кикбоксер, провалился на тесте. У Уизерспуна с боксом все в порядке. Он не боялся меня, не косил от боя. Я ему нормально попадал, а он терпел.

Разница между крузервейтом и супертяжелым дивизионом? Не успел почувствовать ни силу ударов соперника, ни силу своих ударов", — сказал Усик в интервью на своем официальном канале.