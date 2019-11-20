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"Вернет в большую игру": Бурсак рассказал о мотивации на бой с Лемье

"Вернет в большую игру": Бурсак рассказал о мотивации на бой с Лемье
16:11 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Instagram

Новости спорта:Макс Бурсак встретился с журналистами накануне боя с Давидом Лемье.

Украинец Макс Бурсак встретится в ринге с экс-чемпионом мира Давидом Лемье. Бой состоится 7 декабря в Монреале (Канада) на арене Bell Centre.

Бурсак рассказал о сильных сторонах своего соперника и предположил, что нужно для победы над ним.

"Лемье обладает хорошим нокаутирующим ударом, но для того, чтобы нокаутировать, надо попасть. И мы сейчас работаем над защитой, чтобы ему это не удалось. Он - хороший боксер, жесткий, но при этом пропускает. Головкин показал, что его можно нокаутировать. Сондерс показал, что его можно обыграть тактически. Поэтому все под силу. И если будет возможность, я, конечно, буду стараться победить досрочно. Или необходимо доминировать все раунды, чтобы у судей не осталось вопросов. Физически я к этому готов.

У меня хороший соперник, топовый средневес. Я давно слежу за Дэвидом Лемье, особенно когда он был чемпионом мира. Победа над ним выведет меня на новый уровень и вернет в большую игру. Рад, что у меня появилась такая возможность провести бой на выезде с именитым соперником, как мы и обсуждали с моим промоутером. Всевышний услышал мою просьбу, и этот такой важный бой для меня состоится. Дай Бог победить и двигаться дальше", - сказал Бурсак на пресс-конференции.

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Бокс, Макс Бурсак, Новости бокса, Давид Лемье.
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