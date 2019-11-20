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Ломаченко впервые прокомментировал поражение Гвоздика от Бетербиева

Ломаченко впервые прокомментировал поражение Гвоздика от Бетербиева
16:26 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Василий Ломаченко поделился мнением о бое Гвоздик – Бетербиев.

Обладатель трех чемпионских поясов в легком весе украинский боксер Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) поделился мнением о бое Гвоздик – Бетербиев.

«Все ожидали другого, приехали болеть за Саню. Нам без разницы, выиграл он, или проиграл. Мы всегда будем поддерживать его и находиться рядом, но я ожидал другого результата, и все наши ребята ожидали другого результата.

Но это бокс, кто-то выигрывает, кто-то проигрывает, кто-то лучше готов, кто-то хуже. Здесь, наверное, вопрос к Саше и к его команде. В этом бою не Бетербиев выиграл, а Гвоздик проиграл.

Если бы Саша даже в таком темпе продержался все 12 раундов, он бы выиграл поединок. Ярко выраженный недочет – физические кондиции», – сказал Ломаченко.

Напомним, что в ночь с 18 на 19 октября Гвоздик уступил россиянину Артуру Бетербиеву нокаутом в 10-м раунде и потерял свой титул чемпиона мира по версии WBC.

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Бокс, Александр Гвоздик, Новости бокса, Василий Ломаченко, Артур Бетербиев.
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