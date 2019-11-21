Джошуа рассказал о главной мотивации на реванш с Руисом

Новости спорта:Энтони считает своего соперника лучшим бойцом в супертяжелой весовой категории.

Бывший обладатель титула чемпиона мира в хевивейте Энтони Джошуа высказался касательно скорого поединка против Энди Русиа за пояса WBA, WBO, IBF и IBO.

"Я буду биться с самым сильным в текущий момент боксером. Я побью Руиса и покажу, как я велик. Когда у меня получится победить его, мне хочется, чтобы все склонились передо мной и назвали меня великим.

У меня не получилось добыть победу в первом поединке и получить заслуженный респект. Вы сами все видели, я не был похож на Кинг-Конга. У меня не было необходимого настроя. Понятно, у Руиса самый быстрые руки и я буду драться с лучшим бойцом, однако я все же желаю, чтобы все преклонились передо мной, когда я побью мексиканца", - рассказал он в интервью Sky Sports.

Напомним, ранее Джошуа рассказала о том, как настроен на бой против Энди Руиса. Сам бой пройдет 7 декабря в Саудовской Аравии.