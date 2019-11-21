В Украине покажут реванш Уайлдера и Ортиса: где и когда смотреть

Новости спорта:Битва двух гигантов будет транслироваться на украинском телевидении.

Телеканал XSPORT официально подтвердил включение в эфирную сетку трансляции вечера бокса в Лас-Вегасе, центральным событием которого станет бой-реванш между чемпионом WBC в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером (41-0-1, 40 КО) и 40-летним кубинцем Луисом Ортисом (31-1, 26 КО).

Прямая трансляция боя Уайлдер – Ортис на телеканале XSPORT начнется 24 ноября в 06:00 по киевскому времени.

Напомним, первый бой между Деонтеем Уайлдером и Луисом Ортисом стал одним из самых драматичных поединков 2018 года. Американский чемпион был на грани поражения, но сумел в 10-м раунде остановить претендента из Кубы.