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Президент WBC - о словах Ковалева: Возможно, он был пьян

Президент WBC - о словах Ковалева: Возможно, он был пьян
22:29 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Маурисио Сулейман возмущён заявлениями российского боксера Сергея Ковалёва.

Президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман возмущён заявлениями Сергея Ковалёва, который недавно сказал, что у него не было шансов на победу в бою с Саулем Альваресом и что он вышел на этот поединок лишь из-за финансово привлекательного предложения.

«Это ужасное, запоздавшее и практически трусливое заявление от такого чемпиона, как Ковалёв. Такие публичные оправдания поражения в бою с Канело не должны приниматься в нашем спорте. Это неприемлемые заявления, которые порочат наш спорт.

Его высказывания должны привести к серьёзным последствиям. Исходя из его слов, это было мошенничество. Он должен принять тот факт, что его нокаутировал более мелкий боксёр. Теперь он пытается очиститься от этого поражения, делая такие сомнительные заявления.

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Оба боксёра выдали хороший бой, и такие слова незаслуженны. Возможно, Ковалёв был не в лучшем состоянии и пьян, когда рассказывал о своей версии боя. Я рассматривают исход этой схватки как большой триумф Канело. Он достиг огромного успеха, преодолев силу, габариты и опыт Ковалёва. На данный момент Сауль — номер один в мире, и это нужно принять. Некоторые пытаются принизить его достоинства, но в WBC очень им гордятся», — приводит слова Сулеймана Fightnews.

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Бокс, WBC, Сергей Ковалев, Бокс новости, Маурисио Сулейман.
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