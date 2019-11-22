Руис: Хочу оставить наследие не только для себя, но и моих детей

Новости спорта:Энди Руис рассказал, что чувствует перед реваншным поединком с Энтони Джошуа

Владелец титулов WBA, WBO, IBF и IBO в хевивейте Энди Руис рассказал, что чувствует перед реваншным поединком с Энтони Джошуа

Мексиканский боксер рассказал про свое наследие, а также про то, испытывает ли он давление перед поединком.

"Увидем, с каким настроем появится Джошуа. В данный момент он ощущает на себе давление, я же ничего такого не чувствую, ведь я иду за своей мечтой. Понятное дело, я хочу достичь большего.

Мне очень хочется, чтобы Энди Руис-младший оставил наследие не только ради самого себя, но и детей. Поэтому мне кажется, что на Энтони больше давления, чем на мне. Я обязан показать еще больше своих навыков, лучше раскрыть талант.

Я должен выполнять то, что у меня получается лучше всего", - приводит слова боксера BoxingNews 24.