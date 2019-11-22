Мейвезер возвращается в спорт

Новости спорта:Флойд Мейвезер намекнул на возвращение в большой спорт.

Непобежденный американский боксер Флойд Мейвезер (50 побед в 50 боях, 27 нокаутом) в очередной раз заставил говорить о себе. Флойд опять намекнул на свое возвращение в большой спорт.

На своей страничке в Инстаграм экс-чемпион мира в пяти весах выставил совместное фото с президентом UFC Дэной Уайтом, отметив, что он готовит что-то грандиозное в следующем году.

Немного позднее Мейвезер опубликовал очередное фото, которое подписал следующим образом: "Выхожу с пенсии в 2020 году".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Coming out of retirement in 2020 Публикация от Floyd Mayweather (@floydmayweather) 21 Ноя 2019 в 7:54 PST

Обе записи можно посмотреть в официальном Инстаграме самого высокооплачиваемого боксера всех времен.

Напомним, свой последний поединок на профи-ринге Флойд Мейвезер провел в 2017 году, в котором он легко одолел звезду UFC Конора Макгрегора. Позднее "Денежный" провел выставочный поединок против известного японского бойца.