Легенда бокса Холифилд намерен вернуться на ринг

Новости спорта:Легендарный американский боксер Эвандер Холифилд заявил о возможном возобновлении карьеры боксера.

57-летний экс-чемпион мира в первом тяжелом и супертяжелом весах заявил, что хочет вернуться на ринг. Легенда бокса хочет провести поединок против Риддика Боу, с которым ранее трижды встречался на ринге.

"Надеюсь, это получится. Хотел бы провести бой с Риддиком Боу. Мы же друзья", - цитирует Холифилда WBN.

Кроме того, Эвандер отметил, что предложенных организатором поединка денег хватит для трехраундовой схватки.

Напомним, Холифилд на профи-ринге провел 56 поединков (44 победы, 10 поражений, 2 ничьи). В своем последнем бою в 2011 году американец техническим нокаутом победил датчанина Райана Нильсена.

Первый бой Эвандер Холифилд - Риддик Боу:

Второй бой Эвандер Холифилд - Риддик Боу:

Третий бой Эвандер Холифилд - Риддик Боу:

С Риддиком Боу Холифилд встречался трижды: в 1992, 1993, 1995 годах и лишь во втором бою Холифилд праздновал победу, которую добыл решением большинства судей.