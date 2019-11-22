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Уайлдер предоставил Ортису "последний шанс хорошо заработать"

Уайлдер предоставил Ортису "последний шанс хорошо заработать"
17:57 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Действующий чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC американец Деонтей Уайлдер поделился ожиданиями от боя с кубинцем Луисом Ортисом.

Поединок состоится в Лас-Вегасе 23 ноября.

"В субботу я избавлю вас от всех сомнений о том, что я лучше. Некоторые думают, что мне повезло в первом поединке но это не так. Я знаю, как тяжело и дорого ухаживать за детьми. Ортису нужны деньги, чтобы семья ощущала финансовую независимость и стабильность. Я предоставлю ему последний шанс хорошо заработать. Раньше он был великим воином, одним из лучших в мире", — приводит слова Уайлдера BoxingScene.

Уайлдер владеет поясом WBC с января 2015 года. После победы над Бермейном Стиверном он провёл девять успешных защит титула.

34-летний Уайлдер провёл 42 поединка в профессиональном боксе, в которых одержал 41 победу (в том числе 40 нокаутом), а ещё один бой свёл вничью — с британцем Тайсоном Фьюри в декабре 2018 года.

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На счету 40-летнего Ортиса 34 боя, в которых он одержал 31 победу (в том числе 26 нокаутом) и потерпел одно поражение, а ещё два поединка были признаны несостоявшимися.

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Бокс, Деонтей Уайлдер, Новости бокса.
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