Тайcон: Макгрегор никогда не победит Хабиба, но люди будут платить за этот бой

Новости спорта:Майк Тайсон уверен, что Хабиб Нурмагомедов победит Конора Макгрегора в бою-реванше.

Легендарный боксёр Майк Тайсон, бывший абсолютный чемпион мира в тяжёлой весовой категории посоветовал российскому чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову и ирландцу Конору Макгрегору провести реванш.

"Хабиб победил Конора, верно? Но они всё ещё хотят драться. Люди всё ещё хотят видеть, как дерутся Конор и Хабиб. Он не сможет победить Хабиба. Он никогда не сможет побить его, но люди всё равно будут платить, чтобы увидеть этот бой.

Хабиб получит за бой с Макгрегором больше денег, чем за любой бой с парнем, способным его победить, Почему бы им не провести 10 боёв? Люди заплатят за то, чтобы увидеть, как они будут драться 10 раз и как Конор 10 раз проиграет. Это маркетинг и миллионы, миллиарды долларов", — приводит слова Майка Тайсона Mirror.