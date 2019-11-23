Уайлдер - Ортис: боксеры прошли церемонию взвешивания перед боем (Видео)

Новости спорта:Американец оказался легче кубинца почти на 8 килограммов.

В Лас-Вегасе прошла официальная процедура взвешивания участников боксерского шоу, которое пройдет в ночь с 23 на 24 ноября. Главным боем вечера станет титульный поединок между чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером и кубинцем Луисом Ортисом.

Американец оказался почти на 8 килограммов легче Ортиса - 99,6 против 107,3 кг. Таким образом, оба уложились в рамки данного веса - свыше 90,7 килограмма.

Также боксеры провели традиционную дуэль взглядов.

Напомним, что бой Уайлдера c Ортисом состоится 23-го ноября на арене MGM Grand в Лас-Вегасе. Следить за событиями этого поединка вы можете в онлайн трансляции на нашем сайте.