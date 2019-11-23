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Глава WBC: Промоутеры Ломаченко сами попросили статус франчайзингового чемпиона

Глава WBC: Промоутеры Ломаченко сами попросили статус франчайзингового чемпиона
09:36 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Instagram

Новости спорта:Маурисио Сулейман пролил свет на историю с назначением украинца Василия Ломаченко "франчайзинговым" чемпионом организации.

Президент WBC Маурисио Сулейман пролил свет на историю с назначением украинца Василия Ломаченко "франчайзинговым" чемпионом организации.

"Я всегда доверяю только фактам. А факты следующие: промоутеры Ломаченко связались с представителями WBC и попросили правление Совета рассмотреть вопрос о назначении его "франчайзинговым" чемпионом.

На конгрессе в Канкуне мы провели голосование, после чего Ломаченко подписал решение. Я не понимаю такой суеты по этом поводу", - цитирует Сулеймана Boxing News24.

Напомним, недавно Ломаченко заявил, что не просил WBC о титуле "франчайзингового" чемпиона.

Ранее украинец также назвал своего самого сложного соперника.

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Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко, Маурисио Сулейман.
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