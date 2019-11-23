Леннокс Льюис дал совет Ортису, как победить Уайлдера

Новости спорта:Легендарный боксер знает, как противостоять американцу.

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис дал несколько полезных советов Луису Ортису в преддверии его поединка против Деонтея Уайлдера.

“У Деонтея очень сильные и быстрые руки. А особенно его правая рука. Именно ее Ортис должен остерегаться. И пусть опустит свой подбородок.

Ортис должен пожертвовать собой ради этого реванша. Ему следует быть готовым на 100 процентов. Думаю, что он и без меня знает что делать.

Еще для Ортиса плюс, что в его карьере были большие парни, как Уайлдер. Однозначно, они не были на таком высоком уровне, как Деонтей.

Просто нужно быть готовым ко всему”, - сказал Льюис.