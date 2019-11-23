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Деонтей Уайлдер - Луис Ортис: где и когда смотреть бой

Деонтей Уайлдер - Луис Ортис: где и когда смотреть бой
21:40 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости спорта:По какому каналу покажут матч-реванш между Деонтеем Уайлдером и Луисом Ортисом.

Бой Уайлдер — Ортис состоится в Лас-Вегасе (США) на арене MGM Grand Garden 24 ноября ориентировочно в 06.00 утра по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка покажет телеканал XSport

На кону поединка будет стоять титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC), которым владеет Уайлдер. В первом бою он отстоял данный пояс.

Уайлдер провел 42 поединка среди профессионалов, в 41-м из которых побеждал. Один бой 34-летний боксер свел вничью.

Ортис провел 34 поединка среди профессионалов, в 31-м из которых побеждал. Один бой 40-летний боксер проиграл, два поединка признаны несостоявшимися.

Лучшие моменты первого боя

Напомним, первый бой Уайлдера и Ортиса состоялся в марте минувшего года и завершился победой американца техническим нокаутом в десятом раунде. При этом в седьмой трехминутке Деонтея от поражения спас лишь гонг.

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Ранее Уайлдер защитил свой титул, отправив в нокаут своего соотечественника Доминика Бризила в первом раунде.

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