Украинский боксер завоевал чемпионский пояс в Польше (Видео)

На арене MOSiR Hall в Радоме (Польша) состоялся бой за вакантный титул интернационального чемпиона Польши в среднем весе (до 72,6 кг) между украинцем Андреем Великовским (16-2-1, 10 KO) и поляком Патриком Шимански (20-3, 10 KO).
Украинец одержал досрочную победу. Рефери остановил бой в четвертом раунде после того, как Великовский отправил поляка на канвас.
Видео остановки боя:
Poprzeczka zawieszona zbyt wysoko dla Patryka Szymańskiego @Szymanski_Pat! Nokaut już w czwartym starciu...#mbpromotions @BorekMati pic.twitter.com/0wLmuhoRtM
— MB PROMOTIONS (@promotions_mb) November 23, 2019
Напомним, сегодня в Лас-Вегасе состоялся большой вечер профи-бокса, главным событие которого стал бой-реванш Уайлдер - Ортис.