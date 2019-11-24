Украинский боксер завоевал чемпионский пояс в Польше (Видео)

Новости спорта:Украинец Андрей Великовский завоевал титул интернационального чемпиона Польши.

На арене MOSiR Hall в Радоме (Польша) состоялся бой за вакантный титул интернационального чемпиона Польши в среднем весе (до 72,6 кг) между украинцем Андреем Великовским (16-2-1, 10 KO) и поляком Патриком Шимански (20-3, 10 KO).

Украинец одержал досрочную победу. Рефери остановил бой в четвертом раунде после того, как Великовский отправил поляка на канвас.

Видео остановки боя:

Напомним, сегодня в Лас-Вегасе состоялся большой вечер профи-бокса, главным событие которого стал бой-реванш Уайлдер - Ортис.