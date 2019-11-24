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Деонтей Уайлдер - Луис Ортис 2. Видео боя

Уайлдер: Я хочу быть одним чемпионом в хевивейте

Уайлдер: Я хочу быть одним чемпионом в хевивейте
13:39 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Деонтей Уайлдер прокомментировал свою победу над Луисом Ортисом.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер прокомментировал свою победу над Луисом Ортисом.

"Ортис был очень хитрым на ринге, он двигался стратегически, и его интеллект очень высок. Я должен был победить его. Мой интеллект также очень высок на ринге, хотя я не заслужил победы. Ортис - один из лучших в мире. Вот почему я дал ему вторую возможность.

Следующий бой будет с Тайсоном Фьюри. Он должен состояться в феврале, так что посмотрим, как это будет. Затем, после этого, я хочу объединить пояса. Я хочу быть одним чемпионом.

Деонтей Уайлдер - Луис Ортис 2. Видео боя

Тяжеловесный дивизион слишком мал. Это слишком запутанно для фанатов. Я думаю, что я идеальный человек для этого звания", - сказал Уайлдер в интервью The Guardian.

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Бокс, Деонтей Уайлдер, Новости бокса, Луис Ортис.
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