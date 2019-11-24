"Рефери отсчитывал быстрее, чем обычно": Ортис рассказал о своем нокауте

Новости спорта:Луис Ортис прокомментировал свое поражение во втором бое с Деонтеем Уайлдером.

Экс-претендент на титул чемпиона мира Луис Ортис поделился впечатлениями от досрочного поражения в титульном бою с чемпионом мира по версии WBC в супертяжёлом весе Деонтеем Уайлдером. По словам кубинца, рефери во время нокдауна отсчитывал до десяти быстрее, чем это бывает всегда.

"Это бокс. Я говорил, что кто-то из нас проиграет нокаутом и бой не пройдёт все двенадцать раундов. Я разочарован, ведь мне удавалось неплохо боксировать. Когда я упал в нокдаун, то мой разум был ясен. Когда рефери досчитал до семи, пытался встать. Но кажется, рефери отсчитывал быстрее, чем обычно", — приводит слова Ортиса BoxingScene.

Луис Ортис проиграл Деонтею Уайлдеру нокаутом в седьмом раунде. Это поражение для кубинца стало вторым в карьере.