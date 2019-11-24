Скачать
Воскресенье, 24.11.2019
Карпаты - Олимпик: онлайн-трансляция матча УПЛ (Видео)
Карпаты - Олимпик: онлайн-трансляция матча УПЛ (Видео)
Украинский боксер завоевал чемпионский пояс в Польше (Видео)
Украинский боксер завоевал чемпионский пояс в Польше (Видео)
Вингер Динамо заинтересовал Реал
Вингер Динамо заинтересовал Реал
Деонтей Уайлдер - Луис Ортис 2. Видео боя
Деонтей Уайлдер - Луис Ортис 2. Видео боя

"Рефери отсчитывал быстрее, чем обычно": Ортис рассказал о своем нокауте

"Рефери отсчитывал быстрее, чем обычно": Ортис рассказал о своем нокауте
13:53 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Луис Ортис прокомментировал свое поражение во втором бое с Деонтеем Уайлдером.

Экс-претендент на титул чемпиона мира Луис Ортис поделился впечатлениями от досрочного поражения в титульном бою с чемпионом мира по версии WBC в супертяжёлом весе Деонтеем Уайлдером. По словам кубинца, рефери во время нокдауна отсчитывал до десяти быстрее, чем это бывает всегда.

"Это бокс. Я говорил, что кто-то из нас проиграет нокаутом и бой не пройдёт все двенадцать раундов. Я разочарован, ведь мне удавалось неплохо боксировать. Когда я упал в нокдаун, то мой разум был ясен. Когда рефери досчитал до семи, пытался встать. Но кажется, рефери отсчитывал быстрее, чем обычно", — приводит слова Ортиса BoxingScene.

Луис Ортис проиграл Деонтею Уайлдеру нокаутом в седьмом раунде. Это поражение для кубинца стало вторым в карьере.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, WBC, Деонтей Уайлдер, Новости бокса, Луис Ортис.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Уайлдер в реванше отправил Ортиса в тяжелый нокаут (Видео)
02 Манчестер Сити - Челси: видео голов
03 Экс-белорусская биатлонистка: Внутренняя свобода украинцев - это то, что я искала
04 Деонтей Уайлдер - Луис Ортис: где и когда смотреть бой
05 Брат Уайлдера улетел в тяжелейший нокаут (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь