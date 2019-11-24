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Мейвезер запланировал два боя в 2020 году: названы соперники

Мейвезер запланировал два боя в 2020 году: названы соперники
21:11 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Хабиб Нурмагомедов рассматривается в качестве возможной кандидатуры.

Знаменитый американский боксер Флойд Мейвезер, экс-чемпион мира в пяти дивизионах, в 2020 году планирует провести два боя.

Источники в окружении боксера сообщили, что в следующем году он нацелен на два боя: первый – в мае против боксера, а второй – в сентябре против звезды UFC.

Самым вероятным соперником для первого поединка является чемпион WBA в полусреднем весе Мэнни Пакьяо из Филиппин. В 2015 году они уже встречались на ринге, и Мейвезер тогда победил решением судей.

Второй бой Флойд хочет провести против бойца ММА, звезды UFC. Рассматривается кандидатура Хабиба Нурмагомедова, чемпиона в легком весе. Не исключен и вариант повторной дуэли с Конором Макгрегором.

Недавно Мейвезер был замечен за разговором с главой UFC Дэной Уайтом на матче «Клипперс» в НБА, и вероятно, что они обсуждали возможные кандидатуры.

Деонтей Уайлдер - Луис Ортис 2. Видео боя

Напомним, сам Флойд Мейвезер в соцсетях сообщил, что вернется в дело в 2020 году.

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Флойд Мейвезер, MMA, UFC, Новости спорта.
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