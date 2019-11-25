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Ортис нацелился на лузера реванша Джошуа - Руис

Ортис нацелился на лузера реванша Джошуа - Руис
11:37 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Instagram

Новости спорта:Тренер Луиса Ортиса рассказал о планах кубинца.

Главный тренер Луиса Ортиса заявил, что его подопечный желает провести бой против того, кто проиграет в поединке Энтони Джошуа - Энди Руис.

Кубинец не собирается завершать карьеру и открыт к новым поединкам.

"Ортис никогда никому не говорил нет. Он хочет провести бой с тем, кто проиграет в реванше Джошуа и Руиса. Также ему интересен боксер из топ-5 рейтингов супертяжелого веса", - цитирует Кайседо Boxingnews24.

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Напомним, что Ортис проиграл бой Уайлдеру нокаутом.

Реванш Джошуа и Руиса состоится 7 декабря в Саудовской Аравии. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция поединка.

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Бокс, Джошуа, Новости бокса, Луис Ортис, Энди Руис.
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