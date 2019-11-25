Кроуфорд нацелился на бой с Мэйвезером

Новости спорта:На днях Флойд анонсировал возобновление карьеры в будущем году.

Чемпион мира в полусреднем весе по версии WBO Теренс Кроуфорд (35-0, 26 КО) выразил желание провести бой с экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях Флойдом Мэйвезером (50-0, 27 KO).

«2020 год. Почему нет? Мэйвезер — Кроуфорд», — написал Кроуфорд в своем Инстаграме.

На прошлой неделе 42-летний Мэйвезер анонсировал свое возвращение в бокс в 2020 году. Последний бой американец провел в августе 2017 года, победив техническим нокаутом в десятом раунде ирландца Конора Макгрегора.

На днях о возможном поединке с Мэйвезером высказался Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова (28-0).

Кроуфорд свой следующий бой проведет 14 декабря против литовца Эгидиюса Каваляускаса (21-0-1, 17 КО).