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Кроуфорд нацелился на бой с Мэйвезером

Кроуфорд нацелился на бой с Мэйвезером
11:45 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Instagram

Новости спорта:На днях Флойд анонсировал возобновление карьеры в будущем году.

Чемпион мира в полусреднем весе по версии WBO Теренс Кроуфорд (35-0, 26 КО) выразил желание провести бой с экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях Флойдом Мэйвезером (50-0, 27 KO).

«2020 год. Почему нет? Мэйвезер — Кроуфорд», — написал Кроуфорд в своем Инстаграме.

На прошлой неделе 42-летний Мэйвезер анонсировал свое возвращение в бокс в 2020 году. Последний бой американец провел в августе 2017 года, победив техническим нокаутом в десятом раунде ирландца Конора Макгрегора.

На днях о возможном поединке с Мэйвезером высказался Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова (28-0).

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Кроуфорд свой следующий бой проведет 14 декабря против литовца Эгидиюса Каваляускаса (21-0-1, 17 КО).

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Бокс, Мейвезер, Новости бокса, Теренс Кроуфорд.
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