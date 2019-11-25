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Украинский супертяж узнал имя следующего соперника

Украинский супертяж узнал имя следующего соперника
12:38 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Андрей Руденко следующий поединок проведет против китайца Чжана Чжилэя.

Украинский супертяж Андрей Руденко (32-4, 20 КО) следующий поединок проведет против китайца Чжана Чжилэя (20-0, 16 КО), сообщает Boxingscene.com. 10-раундовый бой пройдет в субботу, 30 ноября, в Монте-Карло.

Изначально соперником Чжилэя был Сергей Кузьмин (15-1, 11 КО), но россиянин травмировал ногу и не сможет выступить в Монте-Карло. Руденко был среди кандидатов на замену Кузьмину и согласился провести бой с китайцем.

В марте нынешнего года Руденко проиграл немецкому боксеру Агиту Кабайелу в поединке за титул чемпиона Европы в супертяжелом весе по версии EBU.

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Напомним, что в 2017 году Руденко по очкам проиграл Александру Поветкину.

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Бокс, Новости бокса, Андрей Руденко.
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