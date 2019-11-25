Хитров добыл юбилейную победу на профи-ринге

Новости спорта:Евгений Хитров успешно отбоксировал в Тампе.

Хитров в 8-раундовом бою без проблем разобрался с 36-летним боксером из Ганы Ернестом Амузу (25-5, 22 КО).

Боксер из Кривого Рога с первых секунд взял бой под свой контроль. Амузу быстро осознал неизбежность нокаута и отказался продолжать бой после третьего раунда.

Хитров оформил третью подряд досрочную победу. В 2019 году в двух боях Евгений провел на ринге восемь неполных раундов.

В актуальном рейтинге лучших боксеров мира во втором среднем весе Евгений Хитров занимает 36-е место и является главной надеждой Украины в этом дивизионе.