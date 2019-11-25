Альваресу интересен реванш с Мейвезером

Новости спорта:Сауль Альварес отреагировал на возвращение Флойда Мейвезера.

На прошлой неделе Мейвезер анонсировал свой камбэк в 2020 году. Ожидается, что 42-летний американец проведет два боя – с боксером и со звездой UFC.

Мейвезер в 2013-м году разделенным решением судей побил Альвареса. То поражение остается единственным в карьере мексиканца. Канело хочет взять реванш, но понимает, что этот бой вряд ли состоится.

"Я всегда представлял себя в реванше против Мэйвезера, хотя из первого боя я извлек большую пользу, он многому меня научил, и я не рассматриваю это как поражение.

Конечно, я бы с удовольствием сразился с ним еще раз, но не думаю, что он пойдет в этом направлении", - сказал мексиканец.

Сауль Альварес в последнем бою нокаутировал Сергея Ковалева и стал чемпионом мира в четвертой весовой категории.