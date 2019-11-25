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Фьюри: Не могу дождаться, чтобы избить Уайлдера

Фьюри: Не могу дождаться, чтобы избить Уайлдера
21:22 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Тайсону Фьюри не терпится выйти на ринг против Деонтея Уайлдера.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри заявил, что достаточно отважет, чтобы выйти в ринг против чемпиона WBC Деонтея Уайлдера и избить того.

"Когда разговор заходит про отвагу, меня не возможно затмить, что я многократно доказывал. Я буду бороться в любое время. Не могу дождаться момента, чтобы избить Уайлдера", - написал Фьюри в Instagram.

В первом бою Тайсон дважды оказывался в нокдауне, однако поднимался, а противостояние завершился вничью.

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Напомним, что Уайлдер в своем последнем поединке нокаутировал Луиса Ортиса.

Ранее Уайлдер заявил, что реванш с Фьюри будет масштабнее, чем первый бой.

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