Арум считает, что Уайлдера очень легко победить

Известный промоутер Боб Арум, занимающийся делами бывшего чемпиона мира Тайсона Фьюри, полагает, что его подопечному вполне по зубам действующий чемпион WBC Деонтей Уайлдер, реванш Фьюри с которым должен состояться 22 февраля.
"Уайлдер обладает невероятной силы ударом, но судя по тому, что я видел, его очень легко победить. Это однорукий боец. Надо лишь не позволять ему попасть правой, и я полагаю, что Тайсону это вполне по силам. Тайсон знает, что ему делать, он очень умен", — сказал Арум в интервью The Athletic.
Напомним, Уайлдер нокаутировал Луиса Ортиса в реванше.