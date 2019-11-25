Арум считает, что Уайлдера очень легко победить

Новости спорта:Промоутер уверен, что Тайсон Фьюри справится с чемпионом.

Известный промоутер Боб Арум, занимающийся делами бывшего чемпиона мира Тайсона Фьюри, полагает, что его подопечному вполне по зубам действующий чемпион WBC Деонтей Уайлдер, реванш Фьюри с которым должен состояться 22 февраля.

"Уайлдер обладает невероятной силы ударом, но судя по тому, что я видел, его очень легко победить. Это однорукий боец. Надо лишь не позволять ему попасть правой, и я полагаю, что Тайсону это вполне по силам. Тайсон знает, что ему делать, он очень умен", — сказал Арум в интервью The Athletic.

Напомним, Уайлдер нокаутировал Луиса Ортиса в реванше.