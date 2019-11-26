Руис рассказал о своей подготовке к реваншу с Джошуа

Новости спорта:Энди Руис готов к разным "сюрпризам" со стороны соперника.

Чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе мексиканец Энди Руис заявил, что готов к разным версиям Энтони Джошуа в их реванше.

"У нас есть спарринг-партнеры, бегающие вокруг и ловкие. У меня много разных боксеров-помощников на случай, если он попытается изменить свой стиль. Я провел почти трехмесячный лагерь, в которой мы на практике оттачивал то, что собирается делать Джошуа.

Никто не говорил, что будет легко. Самое сложное – это тренироваться, вставать по утрам, бегать, ходить в спортзал. Самая легкая часть – выступать. Но если у вас есть мотивация побеждать, тогда это дает вам преимущество в реализации своих желаний", - заявил Руис.

Ранее сообщалось, что в Саудовской Аравии завершили строительство арены для реванша Джошуа - Руис