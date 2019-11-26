Бриедиса лишили чемпионского титула в крузервейте

Новости спорта:Из-за отказа провести реванш с Кшиштофом Гловацки.

Латвиец Марис Бриедис (26-1, 19 КО) лишен титула чемпиона мира по версии WBO в тяжелом весе, информирует официальный твиттер организации.

В октябре WBO санкционировала реванш Бриедиса с Кшиштофом Гловацки (31-2, 19 КО), но латвиец отказался от боя с поляком, поскольку у него уже запланирован поединок в финале WBSS против Юниэра Дортикоса (24-1, 22 КО).

В результате отказа от реванша Бриедис лишен чемпионского титула. Теперь за вакантный пояс по версии WBO будет драться Гловацки, соперник поляка определится позже.

В январе 2018 года Бриедис потерпел единственное поржаение в карьере, проиграв по очкам украинцу Александру Усику (17-0, 13 КО).